Il Napoli ha battuto il Lecce in una partita tutt’altro che semplice. Eppure al centro di dibattiti ci sono elementi più fuori che dentro al campo. L’ultimo attacco arriva direttamente dal giornalista Tancredi Palmeri, che ha voluto rispondere ad alcune dichiarazioni del tecnico azzurro rilasciate al termine della sfida contro i salentini. Conte polemico, Palmeri accende il dibattuto: ecco cosa ha detto. Non sono stati giorni del tutto serenissimi dopo le conferenze stampa di Antonio Conte post partita sia di Inter sabato che di Lecce oggi. Parole che avevano e hanno suscitato polemiche tra i media, tra cui quelle di Tancredi Palmeri, che sul suo profilo X, si è voluto esprimere in merito ad alcune dichiarazioni di Conte in conferenza stampa dopo il successo sui salentini. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Tancredi Palmeri, attacco assurdo contro Conte: “Ogni arbitro avrà paura”