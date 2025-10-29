Tananai è il curatore speciale della ‘Milano Music Week 2025 dal 17 al 23 novembre a Milano
Dal 17 al 23 novembre 2025 Milano ospita la nona edizione della MILANO MUSIC WEEK, diventando un palcoscenico diffuso con concerti, dj set, workshop e showcase dove artisti, professionisti e appassionati celebrano la musica promuovendo inclusione e innovazione. È un progetto del Comune di Milano – Assessorato alla Cultura, promosso da AssoConcerti, Assomusica, FIMI Federazione Industria Musicale Italiana, NUOVO IMAIE Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori e SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori ed organizzato da Butik s.r.l. Impresa Sociale. La Direzione Artistica è affidata a Nur Al Habash. 🔗 Leggi su Parlami.eu
Venerdì sera noi facciamo serata con Tananai e la nostra #pausainmusica. @mavcastel ci parla di “Bella Madonnina” #STACCA @tananaimusica #tananai Vai su Facebook
