Tamara e la commovente consegna delle chiavi della nuova casa | seconda vita grazie la fiducia di Marco

Fano (Pesaro e Urbino), mercoledì 29 ottobre 2025 – La storia di Tamara, mamma di tre figli sfrattata da casa, e di Marco, l’uomo che dopo aver letto la sua vicenda su il Resto del Carlino le ha offerto in affitto la casa in cui è nato, sta commuovendo l'Italia intera ( foto ). In poche ore la notizia è diventata virale: migliaia di condivisioni, centinaia di commenti e messaggi di solidarietà hanno trasformato una cronaca locale in una storia capace di parlare a tutti. Mamma sfrattata: Tamara ha vinto, ma 290 aspettano una casa popolare Una storia che ha commosso l’Italia. Questo pomeriggio Tamara e Marco sono stati ospiti della trasmissione tv Diario del Giorno di Rete4 in diretta dalla casa di Carrara di Fano, dove la donna vive con i suoi tre figli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

