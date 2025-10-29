Takuya Nakamura live al g-shock store | spirito jazz tribal rhythm e sperimentazione nel cuore di Milano

Il leggendario polistrumentista e DJ giapponese Takuya Nakamura arriva a Milano giovedì 6 novembre per una performance live unica nel suo genere nel G-SHOCK Store in Corso Como 9. Famoso per la sua capacità di unire improvvisazioni dalle sonorità tribal, jazz e tromba dal vivo, Nakamura crea un. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

