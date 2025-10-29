Takuya Nakamura live al g-shock store | spirito jazz tribal rhythm e sperimentazione nel cuore di Milano

Milanotoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il leggendario polistrumentista e DJ giapponese Takuya Nakamura arriva a Milano giovedì 6 novembre per una performance live unica nel suo genere nel G-SHOCK Store in Corso Como 9. Famoso per la sua capacità di unire improvvisazioni dalle sonorità tribal, jazz e tromba dal vivo, Nakamura crea un. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

takuya nakamura live gTakuya Nakamura live al g-shock store: spirito jazz, tribal rhythm e sperimentazione nel cuore di Milano - Il leggendario polistrumentista e DJ giapponese Takuya Nakamura arriva a Milano giovedì 6 novembre per una performance live unica nel suo genere nel G- Come scrive milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Takuya Nakamura Live G