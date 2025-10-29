Tajani | Tregua a Gaza molto fragile ma avanti con determinazione – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 29 ottobre 2025 "Sappiamo bene che il cessate Il fuoco è molto fragile, dobbiamo lavorare tutti insieme per rinforzarlo e passare da un cessato il fuoco a una vera e propria tregua e da una tregua alla pace". Lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in missione a Dakar, ribadendo che "l'Italia farà la sua parte". Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

