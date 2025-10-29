Si è appena conclusa la sesta e penultima giornata dei Campionati Mondiali 2025 di taekwondo, evento clou della stagione post-olimpica in corso di svolgimento a Wuxi (Cina). Day-6 che ha visto lo svolgimento di altre due categorie, una femminile (-62 kg) ed una maschile (-58 kg), con l’Italia fuori dal podio dopo l’eliminazione ai sedicesimi di Vito Dell’Aquila. Il fuoriclasse azzurro, già campione olimpico a Tokyo 2021 e oro iridato a Guadalajara 2022 nella -58 kg, è stato sconfitto per un soffio al secondo turno dal temibile iraniano Abolfazl Zandi in un match deciso negli ultimi secondi di entrambi i round disputati e che avrebbe potuto proiettare il 24enne pugliese pienamente in lotta per una medaglia e forse anche per il secondo titolo mondiale della carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Taekwondo, Zandi domina nella -58 kg dopo aver battuto Dell’Aquila ai Mondiali 2025