Taekwondo Vito Dell’Aquila eliminato tra i rimpianti ai sedicesimi nei -58 kg al Mondiale

Si interrompe ai sedicesimi di finale il percorso di Vito Dell'Aquila nella categoria -58 kg ai Campionati Mondiali 2025 di taekwondo, evento principale della stagione in corso di svolgimento a Wuxi (Cina). Il fuoriclasse azzurro ha avuto la peggio al termine di un match estremamente equilibrato contro l'avversario forse più temibile che avrebbe potuto trovare almeno fino alle semifinali. Epilogo amaro dunque per il 24enne pugliese nella prima rassegna iridata del nuovo ciclo olimpico verso Los Angeles 2028, dopo aver comunque dimostrato nei mesi scorsi di essere ripartito molto bene dalla delusione delle Olimpiadi di Parigi 2024 vincendo la President's Cup europea di Sofia (un evento G3) e ottenendo un quarto posto al Grand Prix Challenge di Charlotte.

