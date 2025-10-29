Taekwondo Mondiali amari per Vito Dell’Aquila | eliminato ai sedicesimi nei -58 kg

Il campione olimpico di Tokyo si arrende all’iraniano Zandi dopo due round equilibrati Si ferma ai sedicesimi di finale il cammino di Vito Dell’Aquila nella categoria -58 kg ai Campionati Mondiali di taekwondo 2025, in corso a Wuxi (Cina). Il fuoriclasse pugliese, ottava testa di serie, è stato eliminato al termine di un match tiratissimo contro uno degli avversari più ostici del tabellone, l’iraniano Abolfazl Zandi, bronzo agli Asiatici 2024 e già due volte sul podio nei Grand Prix del 2023. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it