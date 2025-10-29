SWITCH Status Monitor Overlay 1.24 | Nuova Modalità Mini con Dettagli CPU e GPU

Monitora il tuo hardware in tempo reale! Status Monitor Overlay, il popolare homebrew dedicato a Nintendo Switch, raggiunge la versione 1.2.4 con un’importante novità nella Modalità Mini. Novità nella Versione 1.2.4. La nuova release introduce nella  Modalità Mini  la suddivisione del carico RAM, mostrando ora quale parte è utilizzata dalla  CPU  e quale dalla  GPU. Un miglioramento significativo per chi desidera analizzare più nel dettaglio le prestazioni del sistema. Cos’è Status Monitor Overlay?. Questo overlay homebrew, dedicato a Nintendo Switch, richiede l’ambiente Tesla per funzionare. Lo strumento offre cinque diverse modalità di visualizzazione, ciascuna pensata per diverse esigenze di monitoraggio. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

