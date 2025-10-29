SWITCH FPSLocker 3.03 | Disponibile l’Ultimo Aggiornamento con Fix Critici e Miglioramenti

Gamesandconsoles.net | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Buone notizie per tutti gli appassionati di gaming su Nintendo Switch!  masagrator  ha appena rilasciato ieri la versione  FPSLocker 3.0.3, un aggiornamento che porta con sé un importante fix e consolida tutte le potenti funzionalità di questo strumento essenziale per il modding. Per chi non lo conoscesse,  FPSLocker  è un overlay che, in combinazione con SaltyNX, permette di  impostare un refresh rate personalizzato per il display e una FPS target custom  nei giochi retail per Nintendo Switch, superando i limiti imposti dagli sviluppatori. Cosa c’è di nuovo in FPSLocker 3.0.3?. Il changelog di questa versione è focalizzato su una correzione tecnica ma cruciale: Fix per la conversione della configurazione in patch:  È stato risolto un problema specifico nello scenario in cui il tipo  asma64  nel  MASTERWRITE  includeva un’istruzione  BL  con offset diretto. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

switch fpslocker 303 disponibile l8217ultimo aggiornamento con fix critici e miglioramenti

© Gamesandconsoles.net - [SWITCH] FPSLocker 3.0.3: Disponibile l’Ultimo Aggiornamento con Fix Critici e Miglioramenti

Contenuti che potrebbero interessarti

Nintendo Switch si aggiorna: disponibile il firmware 16.0.2, ecco cosa cambia - Nel mentre si spargono le voci di un annuncio sempre più vicino di Nintendo Switch 2, la casa di Kyoto ha reso disponibile per il download un nuovo aggiornamento firmware per la sua console ibrida. Come scrive everyeye.it

Cerca Video su questo argomento: Switch Fpslocker 303 Disponibile