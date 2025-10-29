SWITCH FPSLocker 3.03 | Disponibile l’Ultimo Aggiornamento con Fix Critici e Miglioramenti

Buone notizie per tutti gli appassionati di gaming su Nintendo Switch! masagrator ha appena rilasciato ieri la versione FPSLocker 3.0.3, un aggiornamento che porta con sé un importante fix e consolida tutte le potenti funzionalità di questo strumento essenziale per il modding. Per chi non lo conoscesse, FPSLocker è un overlay che, in combinazione con SaltyNX, permette di impostare un refresh rate personalizzato per il display e una FPS target custom nei giochi retail per Nintendo Switch, superando i limiti imposti dagli sviluppatori. Cosa c’è di nuovo in FPSLocker 3.0.3?. Il changelog di questa versione è focalizzato su una correzione tecnica ma cruciale: Fix per la conversione della configurazione in patch: È stato risolto un problema specifico nello scenario in cui il tipo asma64 nel MASTERWRITE includeva un’istruzione BL con offset diretto. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

© Gamesandconsoles.net - [SWITCH] FPSLocker 3.0.3: Disponibile l’Ultimo Aggiornamento con Fix Critici e Miglioramenti