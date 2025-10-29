Svuotato il bancomat Esplosivo nello sportello Va a segno il colpo di quattro incappucciati
PIEVE PORTO MORONE (Pavia) Questa volta sono riusciti a portare via tutti i soldi della cassa. Quattro malviventi hanno fatto esplodere il bancomat della filiale Crédit Agricole di Pieve Porto Morone, in via Roma, nella notte tra lunedì e ieri, verso le 4. E, contrariamente agli ultimi precedenti falliti, sono fuggiti con il bottino in banconote, per un valore che deve ancora essere quantificato. Sul furto hanno avviato indagini i carabinieri della Compagnia di Stradella. Come sempre tutto è stato ripreso dalle telecamere della videosorveglianza, di cui sono dotati tutti gli sportelli automatici, ma che evidentemente non costituiscono un deterrente per i malviventi, che agiscono a volto coperto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
