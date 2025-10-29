Svolta nella caccia alla banda della marmotta | fermati due 20enni pronti per far esplodere l' ennesimo bancomat

Lecceprima.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

GALATONE – Svolta nell’indagine sulla “banda della marmotta”, la cricca divenuta l’incubo degli sportelli automatici di tutta la regione in poche settimane, utilizzando l'esplosivo per scardinare i forzieri. Fermati in due nel Salento: sarebbero i presunti autori dei colpi perpetrati ai danni di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

svolta caccia banda marmottaSvolta nella caccia alla “banda della marmotta”: fermati due 20enni, pronti per far esplodere l'ennesimo bancomat - L’indagine dei carabinieri ha portato ai primi risultati nelle scorse ore: identificati i presunti autori dei colpi perpetrati nelle ultime settimane ai danni di postamat e bancomat nella regione. Segnala lecceprima.it

Banda della 'marmotta' fa esplodere bancomat a Casoli - La banda della 'marmotta' torna a colpire in provincia di Chieti: nel mirino il bancomat della Bper di Casoli. Scrive ansa.it

Trinitapoli, assalto al bancomat nella notte: «banda della marmotta» fugge a mani vuote - Il bancomat della filiale della Banca popolare di Milano di Trinitapoli, nel nord Barese, è stato fatto esplodere intorno alle 3. Da lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Svolta Caccia Banda Marmotta