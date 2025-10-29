Svolta Dazn Serie A in chiaro gratis | come attivare l’opzione
In un campionato sempre più pieno di sorprese, DAZN ha deciso di regalare a tutti i tifosi una gioia d’altri tempi: la Serie A in chiaro gratis. L’immagine del calcio italiano in chiaro appartiene a un’epoca che molti tifosi ricordano con nostalgia. C’erano gli anni delle domeniche pomeriggio davanti alla Rai, dei collegamenti da tutti i campi e delle emozioni condivise senza abbonamenti o login digitali. L’ultima vera partita trasmessa gratuitamente in televisione risale addirittura al 13 aprile 1996, uno Juventus-Sampdoria che segnò la fine di un’era. Da allora, la Serie A si è spostata quasi interamente sulle pay-tv e poi sulle piattaforme streaming, chiudendo gradualmente l’accesso gratuito a quello che per decenni era stato un rito collettivo. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
