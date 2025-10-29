Dopo lo scarico di scarti dell’edilizia nei giorni scorsi, altro danno ambientale a Capannori. Stavolta in via Banchieri. In una fossa di raccolta delle acque piovane, ritrovata una sostanza oleosa, taniche da 20 litri contenenti olio motore, additivi e altro. Rinvenuti anche pezzi di veicoli. A quel punto è scattato l’iter, sia di bonifica sia di attività investigativa. Dopo aver ricevuto una segnalazione ed aver repertato il materiale, il comando della polizia locale di Capannori ha attivato il personale Arpat che è arrivato sul posto. Considerata la presenza di materiale oleoso come possibile origine dello sversamento dalla fossetta, sono stati effettuati prelievi di un campione di olio residuo da uno dei contenitori e di terreno dal fondo della stessa fossetta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sversamento a Capannori. Olio motore in acqua. Indagano Arpat e Municipale