L’addio alla Svem del presidente Andrea Santori non deve fermare l’ottimo lavoro fin qui svolto dal Cda. A dirlo è Tablino Campanelli che nel cda della società controllata dalla Regione figura insieme a Monica Mancini Cilla. Campanelli, coordinatore regionale di Noi moderati, sembra possa essere designato proprio nel ruolo di presidente, oggi spiega che le dimissioni di Santori non condizionano il lavoro del resto del consiglio: "Da parte nostra speriamo di poter proseguire col lavoro, ci sono molte scadenze e situazioni che non si possono interrompere, proprio a testimoniare l’ottimo lavoro che si è fatto fin qui, nell’interesse del tessuto economico marchigiano". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Svem, il cda guarda avanti: "Il nostro lavoro prosegue"