Svastica sull’asfalto Via alle indagini
Una svastica disegnata con una bomboletta spray nera è apparsa nella serata di ieri mattina sulle strisce pedonali di Porta Romana, a Monte San Savino. Il simbolo, tracciato sull’asfalto, è stato notato da alcuni cittadini che hanno immediatamente avvertito la Polizia Locale. L’episodio ha suscitato sdegno e preoccupazione nella comunità, non solo per il gesto in sé, ma anche per il luogo scelto, a ridosso di una delle principali porte di accesso al centro storico. Gli agenti della Polizia Locale hanno avviato accertamenti per risalire ai responsabili. Dai primi riscontri, però, sembra che in quella zona non siano presenti telecamere di videosorveglianza in grado di immortalare il momento in cui la svastica è stata disegnata. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
SILVIA SALIS ANNUNCIA CONTATTI COSTANTI CON LE FORZE DI POLIZIA E CHIEDE RAPIDITÀ NELL’IDENTIFICAZIONE DEI RESPONSABILI. «UNA SVASTICA SU UN MURO DI SCUOLA È UNO SCHIAFFO AI VALORI DELLA DEMOCRAZIA», AFFERM - facebook.com Vai su Facebook
Leonardo da Vinci, raid vandalico durante l’occupazione: “Gridavano Viva il Duce”, svastica sul muro - X Vai su X
Svastica sull’asfalto. Via alle indagini - Una svastica disegnata con una bomboletta spray nera è apparsa nella serata di ieri mattina sulle strisce pedonali di Porta Romana, a Monte San Savino. Si legge su lanazione.it
Il raid con svastica e stella di David sotto lo studio del regista Gabbai, denunciato insospettabile: “Perché? Ero in pena per Gaza” - Accusa di minacce aggravate dall’odio razziale, inchiodato dalle telecamere e dalla bomboletta trovata in auto ... msn.com scrive