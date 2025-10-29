Svastica sull’asfalto Via alle indagini

Una svastica disegnata con una bomboletta spray nera è apparsa nella serata di ieri mattina sulle strisce pedonali di Porta Romana, a Monte San Savino. Il simbolo, tracciato sullasfalto, è stato notato da alcuni cittadini che hanno immediatamente avvertito la Polizia Locale. L’episodio ha suscitato sdegno e preoccupazione nella comunità, non solo per il gesto in sé, ma anche per il luogo scelto, a ridosso di una delle principali porte di accesso al centro storico. Gli agenti della Polizia Locale hanno avviato accertamenti per risalire ai responsabili. Dai primi riscontri, però, sembra che in quella zona non siano presenti telecamere di videosorveglianza in grado di immortalare il momento in cui la svastica è stata disegnata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

