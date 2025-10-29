Svastica e Stella di David equiparate a Milano come a Ceriano Laghetto denunciato un egiziano

E’ stato identificato e denunciato il presunto autore della scritta antisemita a vernice spray comparsa qualche giorno fa a Milano davanti allo studio del regista e fotografo Ruggero Gabbai. Una svastica, il segno dell’uguale e poi la stella di David, ad equiparare il simbolo del nazismo a quello del popolo ebraico: una scritta simile a . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Svastica e Stella di David equiparate a Milano come a Ceriano Laghetto, denunciato un egiziano

