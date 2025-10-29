Suv-bus scaduta patente 85enne morto

12.13 Era senza patente, scaduta e non rinnovata, l'85enne morto nel frontale fra il suo suv e un pullman carico di studenti diretti a scuola, a Oderzo (TV). Secondo quanto si apprende, dunque, l' uomo guidava con un documento scaduto nel mese di agosto e non rinnovato per ragioni mediche. La sospensione era scattata 15 giorni fa. Intanto l'azienda di linea Avto, cui appartiene il pullman, ringrazia l'autista: leggermente contuso, ha messo in salvo i ragazzi. Tutti già dimessi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it