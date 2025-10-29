Superlega | il tribunale di Madrid respinge il ricorso dell’UEFA Real pronto ora a questa mossa Che cosa sta succedendo

Superlega, soddisfazione del Real Madrid per la sentenza: la Corte respinge i ricorsi di UEFA, RFEF e Liga, confermando l’abuso di posizione. Una vittoria legale che apre scenari importanti e riaccende lo scontro sulla Superlega. Il Real Madrid, attraverso un comunicato ufficiale, ha espresso grande soddisfazione per la decisione dell’Audiencia Provincial di Madrid, che ha respinto i ricorsi presentati da UEFA, RFEF (Federcalcio spagnola) e LaLiga. Una sentenza che, secondo il club madrileno, conferma in pieno la violazione delle norme sulla libera concorrenza da parte della federazione europea. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

