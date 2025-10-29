Superlega il Real Madrid attacca la UEFA | arriva il duro comunicato

Le stagioni passano, ma i nervi tra il  Real Madrid e i vertici del calcio europeo rimangono tesissimi. La miccia accesa qualche anno fa risale alla nascita della Superlega, progetto che avrebbe creato un sistema calcistico in grado di agire su piani differenti rispetto a quelli canonici e tradizionali della UEFA. Con il passare del tempo, il progetto Superlega ha nel concreto perso quota. Dopo il ritiro dei club inglesi e immediatamente dopo delle altre società di tutta Europa, a lottare per la nascita e attuazione del nuovo progetto calcistico è di fatto rimasto solo il Real Madrid, che nel frattempo ha portato avanti una  battaglia legale contro i vertici della UEFA. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

