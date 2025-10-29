Superlega c’è un’altra sentenza contro l’UEFA

Il tribunale di Madrid ha confermato in appello quanto già affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza del 2023. L’ UEFA, per i giudici spagnoli, ha « abusato della propria posizione dominante » per fermare, due anni prima, la nascita della Superlega. Si tratta di una sentenza importante perché conferma quanto già affermato dal CGUE, e cioè che UEFA e FIFA avrebbero abusato del proprio potere. Con il preciso obiettivo di ostacolare la libera concorrenza nel calcio europeo. Secondo AFP, il tribunale di Madrid parla di ostacoli alla «libera concorrenza imponendo restrizioni ingiustificate e sproporzionate alla Superlega». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Superlega, c’è un’altra sentenza contro l’UEFA

