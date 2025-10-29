Superlega altro successo in tribunale E il Real è pronto a fare causa

I giudici hanno respinto il ricorso contro la condanna di Uefa e Fifa per abuso di posizione. Si riapre il discorso Superlega? No, ma intanto il Madrid prova a chiedere i danni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

superlega altro successo in tribunale e il real 232 pronto a fare causa

