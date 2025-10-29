Superlega altro successo in tribunale E il Real è pronto a fare causa
I giudici hanno respinto il ricorso contro la condanna di Uefa e Fifa per abuso di posizione. Si riapre il discorso Superlega? No, ma intanto il Madrid prova a chiedere i danni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Superlega, c’è un’altra sentenza contro l’UEFA - Dopo quella dell'UE, anche il tribunale di Madrid si è espresso contro l'UEFA nell'affare Superlega: «Abuso di posizione dominante». Si legge su msn.com
Dalla Spagna: Superlega-Uefa, segnali di disgelo. Gia 7 incontri per trovare un'intesa - La A22, società che gestisce il progetto Superlega, propone lo sviluppo della sua piattaforma di streaming Unify, con abbas ... Lo riporta msn.com
Superlega e Uefa a lavoro per una SuperChampions. Corriere della Sera: "Ecco il piano" - Adesso, si legge sul Corriere della Sera, dopo stagioni trascorse a colpi di comunicati e sentenze in ... Scrive tuttomercatoweb.com