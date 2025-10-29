Superbonus 110 lavori mai eseguiti nei guai impresa di Lomazzo sequestri per oltre 27 milioni

Truffe del Superbonus 110, Guardia di Finanza sequestra 27 milioni, nei guai impresa di Lomazzo. I Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Como e Gorizia hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo diretto e per equivalente – per un importo pari a € 27.878.693,00, emesso dal Tribunale di Como per una frode . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net