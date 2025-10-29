La stagione 2025 è andata in archivio con il secondo titolo consecutivo di Toprak Razgatlioglu, che ha scelto però di mettere fine dopo due anni alla sua avventura in BMW per provare una nuova sfida in MotoGP. In assenza del campione in carica, il favorito d’obbligo per il Mondiale Superbike 2026 diventa inevitabilmente Nicolò Bulega per quanto visto sin qui nel suo primo biennio nella categoria. Il pilota emiliano del team ufficiale Ducati è stato l’unico vero avversario di Razgatlioglu per l’iride sia nel 2024 che nel 2025, ma quest’anno ha effettuato un notevole salto di qualità facendo letteralmente il vuoto su tutti gli altri e tenendo aperta la corsa al titolo fino all’ultima manche del campionato grazie ad uno score di 14 successi e 18 secondi posti su 36 gare totali. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Superbike, i trasferimenti già ufficializzati dei piloti per il Mondiale 2026. Nuovo compagno per Bulega