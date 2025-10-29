Superati i limiti | divieto di utilizzo di acqua potabile a Roccamontepiano

Acqua potabile non conforme a causa della presenza di batteri a Roccamontepiano e l'Aca avvisa i cittadini dopo le ultime analisi.I risultati delle  analisi effettuate su un campione di acqua prelevata il 28 ottobre in uscita dalla sorgente Scurci hanno infatti rilevato il superamento dei limiti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

