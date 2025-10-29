Suore contro la violenza di genere Corso di autodifesa in convento Gratuito e soltanto per donne

Ilrestodelcarlino.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Porgere l’altra guancia non è sempre la scelta giusta, soprattutto quando si è in pericolo o aggredite. Parola delle suore di Bibbiano, che hanno deciso di promuovere un corso gratuito di difesa personale rivolto a ragazze e donne, che si svolgerà in novembre in collaborazione con l’associazione sportiva Uchi Oroshi Judo Asd. L’iniziativa è organizzata dall’Istituto Maria Ausiliatrice diretto da suor Paola Della Ciana, ed è nata dall’idea di non fornire solo un contributo simbolico e morale occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che ricorre il 25 novembre. Il corso (che gode del patrocinio del Comune di Bibbiano) ha infatti l’obiettivo di offrire alle partecipanti strumenti concreti di autodifesa, insieme a un percorso di consapevolezza corporea, autostima e gestione delle situazioni critiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

suore contro la violenza di genere corso di autodifesa in convento gratuito e soltanto per donne

© Ilrestodelcarlino.it - Suore contro la violenza di genere. Corso di autodifesa in convento. Gratuito e soltanto per donne

Approfondisci con queste news

suore contro violenza genereSuore contro la violenza di genere. Corso di autodifesa in convento. Gratuito e soltanto per donne - L’iniziativa è organizzata a Bibbiano dall’Istituto Maria Ausiliatrice diretto dalla religiosa Paola Della Ciana "Desideriamo educare alla fiducia in sé e alla sicurezza, anche attraverso il movimento ... Scrive msn.com

suore contro violenza genereUn calendario contro la violenza di genere: «Ogni giorno rosso racconta una storia che non doveva finire, ma che può ancora insegnarci a cambiare le prossime» - A idearlo è stata l’agenzia di comunicazione Havas, che devolverà metà dei proventi all’associazione DonneXStrada ... vanityfair.it scrive

suore contro violenza genereViolenza contro le donne, incontro con esperti e studenti - E' questo il tema della giornata di studi organizzata per martedì 28 ottobre, a Palazzo San ... Secondo ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Suore Contro Violenza Genere