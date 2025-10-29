Suore contro la violenza di genere Corso di autodifesa in convento Gratuito e soltanto per donne
Porgere l’altra guancia non è sempre la scelta giusta, soprattutto quando si è in pericolo o aggredite. Parola delle suore di Bibbiano, che hanno deciso di promuovere un corso gratuito di difesa personale rivolto a ragazze e donne, che si svolgerà in novembre in collaborazione con l’associazione sportiva Uchi Oroshi Judo Asd. L’iniziativa è organizzata dall’Istituto Maria Ausiliatrice diretto da suor Paola Della Ciana, ed è nata dall’idea di non fornire solo un contributo simbolico e morale occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che ricorre il 25 novembre. Il corso (che gode del patrocinio del Comune di Bibbiano) ha infatti l’obiettivo di offrire alle partecipanti strumenti concreti di autodifesa, insieme a un percorso di consapevolezza corporea, autostima e gestione delle situazioni critiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
Radio Maria. . LIVECongregazione Suore Missionarie Nostra Signora degli Apostoli - Bardello (Varese) In unione di preghiera inserisci qui la tua intenzione - facebook.com Vai su Facebook
Suore contro la violenza di genere. Corso di autodifesa in convento. Gratuito e soltanto per donne - L’iniziativa è organizzata a Bibbiano dall’Istituto Maria Ausiliatrice diretto dalla religiosa Paola Della Ciana "Desideriamo educare alla fiducia in sé e alla sicurezza, anche attraverso il movimento ... Scrive msn.com
Un calendario contro la violenza di genere: «Ogni giorno rosso racconta una storia che non doveva finire, ma che può ancora insegnarci a cambiare le prossime» - A idearlo è stata l’agenzia di comunicazione Havas, che devolverà metà dei proventi all’associazione DonneXStrada ... vanityfair.it scrive
Violenza contro le donne, incontro con esperti e studenti - E' questo il tema della giornata di studi organizzata per martedì 28 ottobre, a Palazzo San ... Secondo ilmattino.it