Porgere l’altra guancia non è sempre la scelta giusta, soprattutto quando si è in pericolo o aggredite. Parola delle suore di Bibbiano, che hanno deciso di promuovere un corso gratuito di difesa personale rivolto a ragazze e donne, che si svolgerà in novembre in collaborazione con l’associazione sportiva Uchi Oroshi Judo Asd. L’iniziativa è organizzata dall’Istituto Maria Ausiliatrice diretto da suor Paola Della Ciana, ed è nata dall’idea di non fornire solo un contributo simbolico e morale occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che ricorre il 25 novembre. Il corso (che gode del patrocinio del Comune di Bibbiano) ha infatti l’obiettivo di offrire alle partecipanti strumenti concreti di autodifesa, insieme a un percorso di consapevolezza corporea, autostima e gestione delle situazioni critiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Suore contro la violenza di genere. Corso di autodifesa in convento. Gratuito e soltanto per donne