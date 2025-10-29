Suor Alfieri | Le scuole paritarie garantiscono eterogeneità e diritto di scelta alla pari delle statali

Nel dibattito sulla scuola pubblica e paritaria, Suor Anna Monia Alfieri, esperta di politiche scolastiche, ha replicato con forza alle dichiarazioni dell’onorevole Elisabetta Piccolotti intervenuta alla Camera. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Domani, venerdì 24 ottobre, alle ore 17 nella sala della Giostra del palazzo comunale di Poggio a Caiano si terrà l’incontro "Il diritto di educare: autonomia, parità, libertà di scelta educativa". La relatrice sarà suor Anna Monia Alfieri, giurista fra le più autorevo Vai su Facebook

Le esecuzioni di Hamas a Gaza dopo la fine della guerra, la Palestina va liberata dai terroristi non da Israele: i cortei dove sono? di Suor Anna Monia Alfieri - X Vai su X

Alfieri: “Il buono scuola per le scuole non statali non è un vantaggio per pochi, ma un rafforzamento della libertà di scelta” - Tra i vari capitoli della manovra, quello legato alla scuola rimane tra i più sensibili, non solo per le ... Secondo orizzontescuola.it

Diocesi: Caserta, un seminario sulle scuole paritarie con mons. Lagnese e suor Alfieri - Al seminario, proposto e coordinato da Ernesto Genoni, hanno partecipato il vescovo di Caserta e arcivescovo di Capua, ... Lo riporta agensir.it

Scuole paritarie, cartelle esattoriali Imu da 500 mila euro. Suor Monia lancia l'allarme - L'esperta cattolica Suor Monia Alfieri chiede al Governo e in particolare al viceministro Leo, di passare dalle parole ai fatti. Scrive affaritaliani.it