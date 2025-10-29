Suns Europe all' edizione numero 11
Il Friuli si prepara ad accogliere di nuovo le voci dell’Europa plurilingue. Dal 27 novembre al 6 dicembre 2025 torna infatti Suns Europe, il festival delle arti in lingua minorizzata che intreccia musica, letteratura, teatro e cinema in un dialogo tra culture e identità. Una rassegna che, da. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Doppia anteprima di Suns Europe 2025 a Codroipo Il Festival europeo delle arti performative in lingua minorizzata aprirà il programma 2025 con due appuntamenti preliminari realizzati in collaborazione con il Comune di Codroipo e il Premio letterario San
Notizie dalla Giunta - "La Regione sostiene Suns Europe, festival delle arti in lingua minoritaria, per la sua valenza strategica con cui rende riconoscibile l'identità del Friuli Venezia Giulia oltre i ... Riporta regione.fvg.it