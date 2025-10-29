Summer Festival 2026 Katy Perry a Lucca per l’unica data italiana

Lucca, 29 ottobre 2025 – Manifesti in città e grande stupore per il grande nome che l’anno prossimo sarà protagonista del Summer Festival. Katy Perry sarà a Lucca nel suo unico concerto in Italia che si terrà sugli spalti delle Mura. La notizia era nell’aria, e la data impressa nei cartelloni è inequivocabile, ma da fonti ufficiali ancora nessuna conferma. Nessuna nota nota ufficiale del festival o dell’artista, infatti. Ma appunto la grande foto di Katy Perry con la scritta “Lucca Summer Festival, Mura Storiche, 19 luglio 2026” è inequivocabile. Il sogno di tanti fan si è trasformato in realtà: Katy Perry farà tappa a Lucca nel 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it

