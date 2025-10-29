Dopo due anni dall’alluvione, le preoccupazioni di imprese e residenti della frazione di Stazione riguardano ancora l’ argine dell’Agna che il 2 e 4 novembre 2023 ha ceduto su un fronte di novanta metri riversando fango e detriti sulla zona industriale di via Guido Rossa e su un'ampia area residenziale tra via Mattei, via Tobagi e via Alfieri. L’argine è stato tamponato e rafforzato in alcuni tratti ma l’intervento definitivo di messa in sicurezza non c’è stato e non è stato elaborato nemmeno un progetto perché siamo ancora ad uno studio di fattibilità realizzato dal Genio Civile e non ancora reso pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Sull'argine dell'Agna solo opere tampone