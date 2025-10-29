Sui passi di Pasolini | a Ostia il Festival delle Passeggiate celebra il poeta tra mare musica e memoria

Un’edizione speciale del Festival delle Passeggiate a Ostia, sul mare di Roma, per ricordare ed omaggiare Pier Paolo Pasolini a 50 anni dalla sua morte. Trekking urbano fra musica e poesia, con grandi nomi ma anche con tanta società civile, in cammino sui passi del Pasolini poeta e scrittore, percorrendo itinerari “difficili” ma pieni di vita e di storie. Le passeggiate urbane performative, condotte da Tiziano Panici e Giulia Ananìa, vedranno infatti in cammino anche la scrittrice Maria Grazia Calandrone, i cantanti e cantautori Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti, Tommaso “Piotta” Zanello insieme a Francesco Santalucia, Emilio Stella e i Disco Zodiac, band nata proprio ad Ostia. 🔗 Leggi su Funweek.it