Sugar tax perché è stata rinviata di nuovo la legge Pro e contro dove è in vigore

Slitta ancora la legge che prevede una tassazione maggiorata per le bevande zuccherate. Il Governo ha deciso che non entrerà in vigore prima del 2027. Soddisfatte le associazioni di categoria dei produttori di bibite analcoliche dolcificate artificialmente, che non vedranno aumentare il costo di 10 centesimi per ciascuna bottiglia da un litro. Rinviata anche la plastic tax, che invece avrebbe comportato un aumento nel prezzo dei prodotti in plastica monouso. Ecco perché. Cos’è la sugar tax. Si tratta di una tassazione che avrebbe colpito le bevande analcoliche addizionate di zucchero, gassate e non. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Sugar tax, perché è stata rinviata di nuovo la legge. Pro e contro, dove è in vigore

