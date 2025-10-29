Sudan i ribelli RSF entrano a El Fasher cosa sta succedendo ONU e MSF | Catastrofe umanitaria

Le milizie RSF hanno conquistato El Fasher, ultima roccaforte dell’esercito nel Darfur, aggravando la guerra che dal 2023 devasta il Sudan. L’ONU denuncia esecuzioni e violenze etniche, mentre MSF parla di città al collasso, fame usata come arma e migliaia di civili intrappolati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

