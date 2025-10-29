Sud Sbarra | Segni concreti ripresa oggi traina economia Italia

Periodicodaily.com | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – “Il sud sta dando concreti segnali di ripresa. Con l’aumento di investimenti, export, innovazione e occupazione, oggi il Mezzogiorno traina l’economia nazionale”. Lo ha affermato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega al Sud, Luigi Sbarra, intervenuto questa mattina all’assemblea nazionale di Federmanager, rivendicando le azioni del governo: “il potenziamento delle infrastrutture . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Altre letture consigliate

sud sbarra segni concretiSud, Sbarra: "Segni concreti ripresa, oggi traina economia Italia" - Con l’aumento di investimenti, export, innovazione e occupazione, oggi il Mezzogiorno traina l’economia nazionale”. Da adnkronos.com

sud sbarra segni concretiLavoro: Sbarra, 'Zes produce risultati concreti nel Mezzogiorno, in 3 anni 40mila nuovi posti' - Con uno stanziamento di risorse pubbliche di 5,4 miliardi, in soli tre anni l’impatto econom ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

SUD, SBARRA: LA MISURA ZES PRODUCE RISULTATI CONCRETI - Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud, Luigi Sbarra, nel corso della trasmissione Sky Tg24 Economia di questo pomeriggio, ha ricordato la chiara strategia d ... Da 9colonne.it

Cerca Video su questo argomento: Sud Sbarra Segni Concreti