Sud Sbarra | Segni concreti ripresa oggi traina economia Italia
(Adnkronos) – “Il sud sta dando concreti segnali di ripresa. Con l’aumento di investimenti, export, innovazione e occupazione, oggi il Mezzogiorno traina l’economia nazionale”. Lo ha affermato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega al Sud, Luigi Sbarra, intervenuto questa mattina all’assemblea nazionale di Federmanager, rivendicando le azioni del governo: “il potenziamento delle infrastrutture . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Altre letture consigliate
I bambini hanno tanto da dire… anche prima di parlare! Sabato 25 ottobre 2025, dalle 8.30 alle 12.00, il Centro Infanzia San Giuseppe ospita il Workshop Baby Signs® per genitori: un incontro formativo per scoprire come il linguaggio dei segni può aiutar Vai su Facebook
Sud, Sbarra: "Segni concreti ripresa, oggi traina economia Italia" - Con l’aumento di investimenti, export, innovazione e occupazione, oggi il Mezzogiorno traina l’economia nazionale”. Da adnkronos.com
Lavoro: Sbarra, 'Zes produce risultati concreti nel Mezzogiorno, in 3 anni 40mila nuovi posti' - Con uno stanziamento di risorse pubbliche di 5,4 miliardi, in soli tre anni l’impatto econom ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive
SUD, SBARRA: LA MISURA ZES PRODUCE RISULTATI CONCRETI - Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud, Luigi Sbarra, nel corso della trasmissione Sky Tg24 Economia di questo pomeriggio, ha ricordato la chiara strategia d ... Da 9colonne.it