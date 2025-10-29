SUBBUTEO Reggio vince la decima Champions
Decima gemma continentale per la F.lli Bari Sporting Club. Trionfando a Faversham, piccola cittadina nel Kent, il club cittadino ha alzato al cielo la decima Champions League, confermandosi leader assoluto in Europa: un traguardo storico e mai raggiunto da nessun altra società e che proietta Saverio Bari e compagni nell’olimpo. Decisivo, al termine di un percorso esaltante, il successo in finale sui maltesi del Bormla Subbuteo Club. "Una vittoria straordinaria - spiega il patron - abbiamo vinto tutte le partite, i ragazzi sono stati straordinari". Insieme a Bari, l’altro reggiano Marco Lamberti, il numero uno del ranking mondiale Carlo Flores, Filippo Cubeta e Claudio La Torre - i due nuovi acquisti che alla prima stagione in granata hanno alzato la Champions League - e Antonio Casin. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
