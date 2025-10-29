Subbiano celebra la cultura | una rassegna di arte e letteratura
SUBBIANO Porte aperte al Comune di Subbiano ad artisti e letterati che vogliono offrire momenti di cultura e riflessione a tutta la cittadinanza. "In Comune, spazi aperti" una nuova rassegna letteraria e di arte in genere proposta dall’amministrazione comunale di Subbiano che vuole dare spazio ad autori del territorio provinciale. "In Comune, perché si svolge nel luogo dove tutti i cittadini istituzionalmente sono rappresentati, cioè nella Sala Consiliare – dice l’assessore alla cultura Paolo Domini – spazi aperti perché la rassegna non è stata ancora chiusa e sino al mese di marzo è aperta a chi vorrà farne parte e portare nuove idee e spunti di riflessione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
