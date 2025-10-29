Sub disperso al largo di Arenzano ricerche in corso vicino al relitto della Haven
Sono in corso le ricerche di un subacqueo disperso nei pressi del relitto della motocisterna Haven, al largo di Arenzano. Le operazioni, coordinate dalla direzione marittima della Liguria, vedono impegnati mezzi e personale della guardia costiera e dei vigili del fuoco.In mare operano tre. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Ritrovato sulla spiaggia di Fano il corpo di un sub. I resti e l’attrezzatura sono stati sequestrati e saranno analizzati. Potrebbe trattarsi di Ugo Coppola il sub pescarese disperso dal 13 agosto dopo una immersione di gruppo al largo di Ravenna. #Cronaca #Tra Vai su Facebook
