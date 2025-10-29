Sub disperso al largo di Arenzano ricerche in corso vicino al relitto della Haven

Genovatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono in corso le ricerche di un subacqueo disperso nei pressi del relitto della motocisterna Haven, al largo di Arenzano. Le operazioni, coordinate dalla direzione marittima della Liguria, vedono impegnati mezzi e personale della guardia costiera e dei vigili del fuoco.In mare operano tre. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

