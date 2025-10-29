Suárez-Iglesias trionfano al RallyRACC e conquistano il S-CER

Il duo asturiano domina con intelligenza la gara catalana e si laurea campione del Súper Campeonato de España de Rallyes per la terza volta La 60ª edizione del RallyRACC Catalunya – Costa Daurada ha visto il trionfo di José Antonio “Cohete” Suárez e Alberto Iglesias (Škoda Fabia RS Rally2 – Revalci Team), che con una . 🔗 Leggi su Tuttorally.news