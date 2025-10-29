Studenti rifugiati | arrivato in Italia nuovo gruppo del progetto Unicore due saranno ospitati dalla d' Annunzio

E' arrivato mercoledì mattina all’aeroporto di Fiumicino e Malpensa il primo gruppo dei 71 studenti rifugiati, vincitori di borse di studio offerte da 33 atenei italiani nell’ambito della settima edizione del progetto Unicore – University corridors for refugees, coordinato da Unhcr, Agenzia Onu. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

