Studenti manganellati giornalisti intimiditi giudici attaccati | il fascismo è tornato? di R Parodi

Ingenui? Distratti? Complici più o meno coscienti? In malafede? Non so davvero come definire i tanti, troppi intellettuali, giornalisti, politici – che si ostinano a dire che il fascismo non c’è più. Purtroppo il fascismo è tornato di prepotenza fra noi, ha rialzato la testa e riafferma orgogliosamente i propri “valori-disvalori”. Intolleranza, violenza, suprematismo, razzismo, con la postura ideologica del rifiuto delle regole della democrazia, tanto più imperfetta quanto più vulnerabile alla spallata nera che vorrebbe abbatterla. La cronaca si è incaricata di smentire la consolatoria teoria che il fascismo è morto con Mussolini, che il Ventennio appartiene al passato dell’Italia e dunque che il pericolo nero non è fra le ipotesi percorribili nel futuro più o meno immediato. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Studenti manganellati, giornalisti intimiditi, giudici attaccati: il fascismo è tornato? (di R. Parodi)

