Studenti alla scoperta della sicurezza digitale ecco perché password e riservatezza contano

Nel primo episodio del format Sicurnauti, realizzato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, Gaia e Alessia accompagnano gli studenti nella comprensione dei rischi della condivisione delle password. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Contenuti che potrebbero interessarti

“ ” - IFTS25-LE-05 Giornata di formazione e scoperta ieri per gli studenti del corso #IFTSTurismo di Lecce, che hanno partecipato a un’uscita didattica al Complesso Olivetani, organizzata con la preziosa collaborazione dei volo Vai su Facebook

Un centinaio di studenti della media Stoppani alla scoperta della Casa della Carità di Lecco https://lecconotizie.com/societa/lecco-societa/un-centinaio-di-studenti-della-media-stoppani-alla-scoperta-della-casa-della-carita-di-lecco/… via @Lecco Notizie - X Vai su X

Cyberbullismo e sicurezza digitale: gli studenti di Borgaro incontrano la Polizia Postale - Un incontro formativo con gli agenti torinesi coinvolge le classi seconde della scuola secondaria, tra domande, riflessioni e consigli pratici per navigare in sicurezza. Riporta giornalelavoce.it

Sicurezza sul lavoro, il governo vara il decreto: badge digitale e più tutele per studenti e imprese - Calderone: “Misure ampie per rafforzare la prevenzione e la cultura della sicurezza" ... Da msn.com

Educare alla sicurezza digitale, su Unica è online Sicurnauti con materiali per studenti, famiglie, docenti e DS - Sicurnauti è un progetto pensato per accompagnare studenti, famiglie e operatori scolastici nella comprensione dei principali rischi legati all’uso della rete. Secondo orizzontescuola.it