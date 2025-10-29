Studentesse e studentessi Ora i 5 stelle vogliono riscrivere le regole dell' italiano
Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte ora cerca anche di riscrivere l'italiano con regole logiche e grammaticali quanto meno dubbie. Sulle barricate di questa nuova mission dei pentastellati c'è Anna Laura Orrico, che in un'arringa alla Camera dei deputati contro quella che, a suo avviso, sarebbe una deriva autoritaria nelle scuole, si è rivolta al ministro Giuseppe Valditara: " Invece di dimostrare una reazione propositiva, analitica, rispetto alla domanda che queste studentesse e questi studentessi pongono facendo scena muta, ha deciso di reagire, come nelle migliori tradizioni della destra, con un atto di repressione ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
