Studentessa con DSA si laurea | Ricordo i 6 dislessici e le mani che cancellavano in fretta la lavagna PDP necessario anche all’università La storia di Deborah

Deborah ha 24 anni, è originaria della Sicilia e si è trasferita a Roma per iniziare il suo percorso universitario in Infermieristica presso l’Università Sapienza. Proprio a Roma, nelle giornate del 22 e 23 settembre, ha sostenuto le prove finali, conseguendo il diploma di laurea e ottenendo l’abilitazione all’esercizio della professione infermieristica. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Si laurea con DSA: “Ricordo i 6 dislessici e certe mani che cancellavano in fretta la lavagna. PDP necessario anche all’università”. La storia di Deborah - Deborah ha 24 anni, è originaria della Sicilia e si è trasferita a Roma per iniziare il suo percorso universitario in Infermieristica presso l’Università Sapienza. Segnala orizzontescuola.it

