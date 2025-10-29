Studente pestato dal branco la prof che è intervenuta | Scena agghiacciante Caccia ai responsabili

Prato, 29 ottobre 2025 – “Una scena a gghiacciante, non riesco a togliermi dalla testa quelle immagini”. La docente del Datini che per prima è intervenuta lunedì pomeriggio, quando una banda di ragazzini stava prendendo a pugni e calci un coetaneo, è ancora scossa. Così come è turbata la dirigente dell’istituto, Francesca Zannoni, per il fatto accaduto a pochi passi dalla scuola, in pieno pomeriggio e davanti ad altri studenti. Il video dell’ aggressione è scioccante: ragazzi giovanissimi che prendono a calci in testa un giovane a terra, mentre lui cerca di proteggersi il volto con le mani. Una furia cieca, sotto gli occhi dei passanti, molti dei quali restano immobili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

