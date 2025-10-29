Studente accoltella due ragazzi con una forchetta sul volo Lufthansa aereo costretto ad atterraggio d’emergenza

Durante un volo Lufthansa partito da Chicago e diretto a Francoforte, uno studente indiano di 28 anni ha aggredito due ragazzi con una forchetta di metallo, costringendo l’aereo ad atterrare d’emergenza a Boston. L’uomo, irregolare negli USA, è stato arrestato e resta in custodia in attesa di processo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

