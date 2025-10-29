Strùffati per non cadere in trappola | evento conclusivo all' Esp di Ravenna
Martedì al centro commerciale Esp di Ravenna, si è tenuto l’evento conclusivo di Strùffati – per non cadere in trappola, la campagna di sensibilizzazione realizzata in collaborazione con la Cooperativa Sociale Villaggio Globale. Un pomeriggio partecipato, ricco di emozione e di risate, condotto. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Nell’ambito della campagna STRUFFATI – Insieme per non cadere in trappola, la content creator Martina Felloni, insieme alla sua simpaticissima nonna Anna, ha realizzato un video ironico e divertente per sensibilizzare sul tema delle truffe. Il video è stato pu Vai su Facebook
