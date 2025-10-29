Strùffati per non cadere in trappola | evento conclusivo all' Esp di Ravenna

Ravennatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì al centro commerciale Esp di Ravenna, si è tenuto l’evento conclusivo di Strùffati – per non cadere in trappola, la campagna di sensibilizzazione realizzata in collaborazione con la Cooperativa Sociale Villaggio Globale. Un pomeriggio partecipato, ricco di emozione e di risate, condotto. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

