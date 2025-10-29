Strega malvagia L’ambasciatore israeliano all’Onu contro Francesca Albanese Cosa è successo
Roma, 29 ottobre 2025 – Scontri e veleni al Palazzo di Vetro durante la presentazione del rapporto della relatrice speciale delle Nazioni Unite sui Territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, che ha denunciato un "sistema internazionale di complicità " nel genocidio di Gaza. Presentando alla terza commissione dell'Assemblea Generale un rapporto di 24 pagine in cui esamina il ruolo di 63 Stati nel “crimine collettivo” del “genocidio” nella Striscia, la giurista italiana dice che I sraele ha lasciato Gaza “strangolata, affamata, distrutta”. Per tutta risposta l'ambasciatore israeliano all'Onu Danny Danon l’ha definita una “strega malvagia”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Una giornata intensa che chiudiamo con le immagini della festa del nostro piccolo grande Alex Un Halloween Birthday Party divertente e misterioso Due squadre di amici, due storie da scrivere, tre indizi: Una strega malvagia Un cavaliere oscuro Vai su Facebook