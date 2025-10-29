Stranger Things 5 Conad lancia una collezione a premi esclusiva in partnership con Netflix

Conad è protagonista a Lucca Comics & Games 2025 con uno spazio nel padiglione Netflix, dove è possibile scoprire e toccare con mano i prodotti dell'esclusiva collezione a premi a tema disponibile nei punti vendita aderenti In occasione dell'attesissimo lancio della quinta e ultima stagione di Stranger Things, la serie creata dai fratelli Duffer, Conad in partnership con Netflix lancia una collezione a premi esclusiva, disponibile nei punti vendita aderenti dal 6 ottobre 2025 all'11 gennaio 2026. La Short Collection Stranger Things segna la prima collaborazione di Netflix con la grande distribuzione organizzata in Italia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Stranger Things 5, Conad lancia una collezione a premi esclusiva in partnership con Netflix

Approfondisci con queste news

Una Abarth per Stranger Things? Sì, ed è più aggressiva che mai Vai su Facebook

CHEWINGUM E CARAMELLE - Chupa Chups e Stranger Things insieme: la collezione di lollipop in edizione limitata con gusti ispirati ai protagonisti della serie Netflix. #horeca #foodservice #chupachups https://horecanews.it/chupa-chups-celebra-stranger-th - X Vai su X

Stranger Things 5, Conad lancia una collezione a premi esclusiva in partnership con Netflix - Conad è protagonista a Lucca Comics & Games 2025 con uno spazio nel padiglione Netflix, dove è possibile scoprire e toccare con mano i prodotti dell'esclusiva collezione a premi a tema disponibile nei ... Scrive movieplayer.it

Conad e Netflix insieme a Lucca Comics & Games con la collezione esclusiva Stranger Things - In occasione del lancio della quinta e ultima stagione di Stranger Things, la serie cult creata dai fratelli Duffer e prodotta da Netflix, Conad presenta una collezione a premi esclusiva dedicata al m ... Secondo foodaffairs.it

Stranger Things 5, la fine è vicina: date, trailer e grande finale anche al cinema - Manca poco al gran finale di Stranger Things 5: Netflix svela teaser, date di uscita e un episodio- Riporta mentelocale.it