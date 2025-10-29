Stramaccioni su Inter Fiorentina | Chivu sceglie Pio per diverse ragioni non solo per turnover

Inter News 24 Stramaccioni, ex tecnico dell’Inter ed ora commentatore di DAZN, ha espresso le proprie opinioni sulla scelta di Chivu su Esposito: le parole. Ai microfoni di DAZN, Andrea Stramaccioni ha analizzato le scelte di Cristian Chivu per la sfida di San Siro tra Inter e Fiorentina, soffermandosi sulle decisioni tecniche del giovane allenatore rumeno, in particolare sull’impiego di Pio Esposito accanto a Lautaro Martínez dal primo minuto. Secondo l’ex tecnico nerazzurro, la presenza del classe 2005 in attacco non è soltanto frutto di rotazioni, ma di una scelta tattica ben precisa. Stramaccioni ha spiegato che contro una Fiorentina presumibilmente più bassa e compatta, Chivu ha preferito affidarsi a un centravanti di riferimento come Pio, capace di garantire fisicità, profondità e sponde utili per aprire gli spazi a Lautaro. 🔗 Leggi su Internews24.com

