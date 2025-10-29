Stramaccioni su Inter Fiorentina | Chivu sceglie Pio per diverse ragioni non solo per turnover

Internews24.com | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Stramaccioni, ex tecnico dell’Inter ed ora commentatore di DAZN, ha espresso le proprie opinioni sulla scelta di Chivu su Esposito: le parole. Ai microfoni di DAZN, Andrea Stramaccioni ha analizzato le scelte di Cristian Chivu per la sfida di San Siro tra Inter e Fiorentina, soffermandosi sulle decisioni tecniche del giovane allenatore rumeno, in particolare sull’impiego di Pio Esposito accanto a Lautaro Martínez dal primo minuto. Secondo l’ex tecnico nerazzurro, la presenza del classe 2005 in attacco non è soltanto frutto di rotazioni, ma di una scelta tattica ben precisa. Stramaccioni ha spiegato che contro una Fiorentina presumibilmente più bassa e compatta, Chivu ha preferito affidarsi a un centravanti di riferimento come Pio, capace di garantire fisicità, profondità e sponde utili per aprire gli spazi a Lautaro. 🔗 Leggi su Internews24.com

stramaccioni su inter fiorentina chivu sceglie pio per diverse ragioni non solo per turnover

© Internews24.com - Stramaccioni su Inter Fiorentina: «Chivu sceglie Pio per diverse ragioni, non solo per turnover»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

stramaccioni inter fiorentina chivuInter-Fiorentina: le formazioni ufficiali. La decisione di Chivu su Pio Esposito, Pioli s'affida a Kean - La decisione di Chivu su Pio Esposito e sulla sostituzione di Mkhitaryan a centrocampo, Pioli invece s'affida a Kean. Riporta sport.virgilio.it

stramaccioni inter fiorentina chivuInter, che tentazione per Chivu: mossa a sorpresa contro la Fiorentina - L'Inter vuole tornare a vincere dopo la sconfitta del Maradona: attenzione alle mosse di Chivu in vista della Fiorentina ... Si legge su spaziointer.it

stramaccioni inter fiorentina chivuInter chiamata a vincere con la Fiorentina. Qualche cambio per Chivu - Avvicinamento complicato al match per i nerazzurri dopo lo scontro stradale. Riporta tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Stramaccioni Inter Fiorentina Chivu