Roma, 29 ottobre 2025 – Antonia Ocone, la ragazza di 17 anni ridotta in fin di vita dal padre il 30 settembre scorso a Paupisi, in provincia di Benevento, nella strage familiare costata la vita a sua madre e a suo fratello minore 15enne, ha lasciato la Rianimazione e da questa mattina è stata trasferita nell'unità di Neuroriabilitazione del Neuromed di Pozzilli (Isernia). La 17enne, unica superstite della strage familiare, ha riconosciuto il fratello maggiore e altri parenti che vanno a trovarla. Lo ha reso noto stamattina Valeria Marinò, primario della Terapia Intensiva del Neuromed di Pozzilli (Isernia) dove la ragazza è ricoverata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Strage familiare Paupisi, migliora la 17enne ridotta in fin di vita dal padre

